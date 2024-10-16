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У Києві триває мітинг в пам'ять про зниклих безвісти воїнів — фоторепортаж Новини.LIVE

16 жовтня 2024 15:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Мітинг в пам'ять про зниклих безвісти 16 жовтня - фото
Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві в середу, 16 жовтня, триває мітинг у пам'ять про зниклих безвісти захисників. На акцію вийшли близькі та рідні воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Так, родичі, друзі зниклих безвісти військових та небайдужі громадяни вийшли, аби нагадати про них та закликати владу не зупиняти пошуки.

  • у Києві вийшли з вимогою розшукати зниклих безвісти
    Учасники акції. Фото: Новини.LIVE
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    Учасники акції. Фото: Новини.LIVE
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    Учасники акції. Фото: Новини.LIVE
  • Рідні та небайдужі захисників, які зникли безвісти, у Києві вийшли на мітинг
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Також учасники акції вимагають звільнення українських полонених воїнів з Росії.

Нагадаємо, у Києві щонеділі відбуваються акції на підтримку українських військовополонених. 13 жовтня учасники збиралися біля станції метро "Арсенальна".

Також ми писали, що експолонений відвідав одну з акцій та подякував учасникам.

Київ мітинг акція військові зниклі безвісти

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