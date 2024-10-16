Мітинг в пам'ять про зниклих безвісти 16 жовтня - фото

Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в середу, 16 жовтня, триває мітинг у пам'ять про зниклих безвісти захисників. На акцію вийшли близькі та рідні воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг у Києві 16 жовтня

Так, родичі, друзі зниклих безвісти військових та небайдужі громадяни вийшли, аби нагадати про них та закликати владу не зупиняти пошуки.

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Також учасники акції вимагають звільнення українських полонених воїнів з Росії.

Нагадаємо, у Києві щонеділі відбуваються акції на підтримку українських військовополонених. 13 жовтня учасники збиралися біля станції метро "Арсенальна".

Також ми писали, що експолонений відвідав одну з акцій та подякував учасникам.