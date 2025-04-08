Когда начнется реконструкция моста Метро - ответ Киевавтодора

Ремонт моста Метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Город Метро в Киеве длительное время нуждается в реконструкции. Сейчас там начали работы по установке временных металлических конструкций под основными прогонами моста для их поддержки.

Об этом рассказал гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко в интервью изданию "Вечірній Київ".

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В каком состоянии мост Метро

Федоренко напомнил, что мост Метро был построен в 1965 году и с тех пор не проводился капитальный ремонт. Он имеет индивидуальную конструкцию, поэтому таких объектов больше нет в мире: это сложное арочное сооружение с натяжной предварительно напряженной арматурой.

Еще в 2015 году во время обследования специалисты заявили о деградации конструкций моста и появлении определенных дефектов, которые могут влиять на долговечность, устойчивость и прочность. В 2021 году уже было установлено, что мост нуждается в капитальном ремонте. С 2008 года мост имеет статус объекта культурного наследия, поэтому можно было выполнять только противоаварийные работы для того, чтобы его поддержать и обезопасить движение транспорта.

Что планируют делать с мостом Метро

Мостовой переправе нужна реставрация, поскольку это объект культурного наследия. Но она все равно будет предусматривать ремонтные работы капитального характера. В августе 2024 года установили временные металлические поддерживающие конструкции, а сейчас продолжается погружение около 160 свай в русло Днепра на глубину около 30 метров. Работы ведут круглосуточно и без выходных.

Также каждая стойка конструкции будет защищена ледорезами, чтобы обезопасить от возможного повреждения устроенные конструкции. В то же время устанавливают выкаточный пирс, где будут собирать новую металлическую арочную конструкцию — ее уже летом возведут под первый прогон моста.

По словам Федоренко, это даст возможность безопасно эксплуатировать Мост метро еще 20 лет. Проект предусматривает завершение противоаварийных работ в 2026 году.

Он уточнил, что всего существует четыре прогона, под которыми надо установить поддерживающие конструкции. После завершения противоаварийных работ начнутся реставрационные.

"Они будут включать, конечно, разработку проектной документации, а в дальнейшем и выполнение работ", — добавил эксперт.

Ранее стало известно, какой объект был на месте моста Метро в Киеве 100 лет назад.

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