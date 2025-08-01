Последствия удара по Киеву 31 июля — как выглядит разрушенная многоэтажка

В Киеве продолжается разбор завалов разрушенного РФ дома — фото
На месте попадания российской ракеты в Святошинском районе Киева продолжаются аварийные роботы. На месте работают сотрудники ГСЧС.
О последствиях удара РФ по дому сообщают Новини.LIVE.
Последствия удара по многоэтажке в Киеве
На месте попадания вражеской ракеты в Святошинском районе столицы уже более суток продолжаются аварийно-поисковые работы. Спасатели вместе с коммунальными службами продолжают разбор завалов.
По состоянию на 10:40 известно, что российская атака унесла жизни 31 жителя Киева, 28 из которых в Святошинском районе. Среди них известно о трех детях.
Кроме того, ранения получили 159 человек, из которых 16 несовершеннолетних и семеро сотрудников полиции.
Напомним, 1 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 31 июля.
Кроме того, полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.
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