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Главная Киев В Киеве продолжается разбор завалов разрушенного РФ дома — фото

В Киеве продолжается разбор завалов разрушенного РФ дома — фото

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:33
Последствия удара по Киеву 31 июля — как выглядит разрушенная многоэтажка
Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

На месте попадания российской ракеты в Святошинском районе Киева продолжаются аварийные роботы. На месте работают сотрудники ГСЧС.

О последствиях удара РФ по дому сообщают Новини.LIVE.

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Последствия удара по многоэтажке в Киеве

На месте попадания вражеской ракеты в Святошинском районе столицы уже более суток продолжаются аварийно-поисковые работы. Спасатели вместе с коммунальными службами продолжают разбор завалов.

Обстріл багатоповерхівки Києва
Многоэтажка после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Обстріл Києва 31 липня - фото
Аварийно-поисковые работы в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

По состоянию на 10:40 известно, что российская атака унесла жизни 31 жителя Киева, 28 из которых в Святошинском районе. Среди них известно о трех детях.

Обстріл Києва 31 липня
Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Кроме того, ранения получили 159 человек, из которых 16 несовершеннолетних и семеро сотрудников полиции.

Обстріл Києва - фото
Разрушенный дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Напомним, 1 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 31 июля.

Кроме того, полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.

Киев обстрелы война в Украине атака многоэтажка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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