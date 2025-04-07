Последствия атаки РФ в Оболонском районе Киева

Спасатели разбирают завалы в Оболонском районе Киеве после атаки РФ 6 апреля. Фото: Новини. LIVE

В Оболонском районе Киева спасатели продолжают разбирать завалы после массированной ракетной атаки РФ 6 апреля. Чрезвычайники всю ночь были привлечены к ликвидации последствий ракетного обстрела РФ.

На месте попадания обломков в Оболонском районе побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини. LIVE

В Оболонском районе спасатели продолжают разбирать завалы после атаки РФ

Итак, Киев продолжает оправляться от массированной ракетной атаки РФ на Киев. Напомним, что в результате вражеской атаки 6 апреля баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах столицы.

По предварительной информации, в результате ракетного обстрела Киева один человек погиб, трое — ранены.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини. LIVE

В Оболонском районе в результате падения обломков ракеты пострадало офисное здание. Сейчас там до сих пор работают чрезвычайники. Отметим, что здесь нет никакого военного объекта, это обычное здание с офисными помещениями.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини. LIVE

Участок поражения сверхбольшой. На месте попадания до сих пор присутствует карета скорой помощи, также привлечена крупногабаритная техника.

Итак, по состоянию на 7 апреля в Оболонском районе продолжаются работы. Спасатели разбирают и проливают завалы. Чрезвычайники всю ночь были привлечены к ликвидации последствий утреннего обстрела, который произошел 6 апреля. Работы продолжаются.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини. LIVE

Спасатели работают на месте атаки РФ в Киеве. Фото: Новини. LIVE

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего есть пострадавшие, погиб человек.

В свою очередь, на ракетный удар по столице отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.