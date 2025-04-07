Наслідки атаки РФ в Оболонському районі Києва

Рятувальники розбирають завали в Оболонському районі Києва після атаки РФ 6 квітня. Фото: Новини. LIVE

В Оболонському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали після масованої ракетної атаки РФ 6 квітня. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ракетного обстрілу РФ.

На місці влучання уламків в Оболонському районі побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

В Оболонському районі рятувальники продовжують розбирати завали після атаки РФ

Отже, Київ продовжує оговтуватися від масованої ракетної атаки РФ на Київ. Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки 6 квітня балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, троє — поранені.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків ракети постраждала офісна будівля. Наразі там досі працюють надзвичайники. Зазначимо, що тут немає жодного військового об’єкта, це звичайна будівля з офісними приміщеннями.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Ділянка ураження надвелика. На місці влучання досі присутня карета швидкої допомоги, також залучена великогабаритна техніка.

Отже, станом на 7 квітня в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який стався 6 квітня. Роботи тривають.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники працюють на місці атаки РФ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у неділю, 6 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого є постраждалі, загинула людина.

Своєю чергою, на ракетний удар по столиці відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.