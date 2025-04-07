Наслідки атаки РФ в Оболонському районі Києва

У Києві тривають роботи з розбору завалів після атаки РФ — фото
В Оболонському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали після масованої ракетної атаки РФ 6 квітня. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ракетного обстрілу РФ.
На місці влучання уламків в Оболонському районі побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
В Оболонському районі рятувальники продовжують розбирати завали після атаки РФ
Отже, Київ продовжує оговтуватися від масованої ракетної атаки РФ на Київ. Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки 6 квітня балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах столиці.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, троє — поранені.
В Оболонському районі внаслідок падіння уламків ракети постраждала офісна будівля. Наразі там досі працюють надзвичайники. Зазначимо, що тут немає жодного військового об’єкта, це звичайна будівля з офісними приміщеннями.
Ділянка ураження надвелика. На місці влучання досі присутня карета швидкої допомоги, також залучена великогабаритна техніка.
Отже, станом на 7 квітня в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який стався 6 квітня. Роботи тривають.
Нагадаємо, що у неділю, 6 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого є постраждалі, загинула людина.
Своєю чергою, на ракетний удар по столиці відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
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