В Киеве преподаватель такмеда из США погиб в результате ДТП

Майк Меоли. Фото: tdmu.edu.ua

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб преподаватель тактической медицины из Соединенных Штатов Майк Меоли. Этот мужчина был верным другом Украины.

Об этом сообщили в благотворительном фонде PULSE.

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Погиб американский волонтер

В Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал преподаватель такмеда из США Майк Меоли. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Майк Меоли, в прошлом боец морской пехоты США, был преданным другом Украины и настоящим профессионалом тактической медицины.

"Особый вклад Майка заключался в том, что он был адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине", — говорится в сообщении.

Благодаря его вкладу как аффилированному преподавателю в Украине работает сеть тренинговых центров, авторизованных NAEMT (Национальная ассоциация экстренных медицинских техников).

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП — автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ. По данным очевидцев, вероятной причиной смертельной аварии могла стать детонация боеприпасов в военной машине.