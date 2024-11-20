В Киеве преподаватель такмеда из США погиб в результате ДТП

В Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США
В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб преподаватель тактической медицины из Соединенных Штатов Майк Меоли. Этот мужчина был верным другом Украины.
Об этом сообщили в благотворительном фонде PULSE.
Погиб американский волонтер
В Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал преподаватель такмеда из США Майк Меоли. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Майк Меоли, в прошлом боец морской пехоты США, был преданным другом Украины и настоящим профессионалом тактической медицины.
"Особый вклад Майка заключался в том, что он был адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине", — говорится в сообщении.
Благодаря его вкладу как аффилированному преподавателю в Украине работает сеть тренинговых центров, авторизованных NAEMT (Национальная ассоциация экстренных медицинских техников).
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП — автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ. По данным очевидцев, вероятной причиной смертельной аварии могла стать детонация боеприпасов в военной машине.
Читайте Новини.LIVE!