Дроновая атака на Киев - обломки упали в Днепровском районе

В Киеве обломки БпЛА упали в Днепровском районе
Российские войска в субботу, 2 ноября, в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Падение обломков вражеских БпЛА зафиксировано в Днепровском районе.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев 2 ноября
"В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки", — говорится в сообщении.
В КГВА уточнили, что повреждены два легковых автомобиля. Обошлось без пожара и пострадавших.
Напомним, в Киеве в результате попадания обломков в жилую многоэтажку произошел пожар. Есть риск разрушения здания.
Также мы писали, что обломки "шахедов" упали в шести районах столицы: в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.
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