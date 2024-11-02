Дроновая атака на Киев - обломки упали в Днепровском районе

Дрон в небе. Иллюстративное фото: соцсети

Российские войска в субботу, 2 ноября, в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Падение обломков вражеских БпЛА зафиксировано в Днепровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 2 ноября

"В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что повреждены два легковых автомобиля. Обошлось без пожара и пострадавших.

Скриншот поста КГВА

Напомним, в Киеве в результате попадания обломков в жилую многоэтажку произошел пожар. Есть риск разрушения здания.

Также мы писали, что обломки "шахедов" упали в шести районах столицы: в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.