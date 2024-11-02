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У Києві уламки БпЛА впали у Дніпровському районі

2 листопада 2024 12:30
Євгенія Брюховецька - редактор
Дронова атака на Київ - уламки впали у Дніпровському районі
Дрон в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у суботу, 2 листопада, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе. Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано у Дніпровському районі.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

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"Внаслідок атаки російських дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови", — йдеться у повідомленні.

У КМВА уточнили, що пошкоджено два легкових автомобілі. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, у Києві внаслідок влучання уламків у житлову багатоповерхівку сталася пожежа. Існує ризик руйнування будівлі.

Також ми писали, що уламки "шахедів" впали у шести районах столиці: у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

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