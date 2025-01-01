Падение обломков БпЛА в Святошинском районе 1 января — фоторепортаж последствий

Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве идет ликвидация последствий дроновой атаки России. Известно, что обломки дрона повредили гражданские объекты в Святошинском районе, а также повредили трамвайный путь.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Разрушение в Святошинском районе Киева 1 января

Выбиты стекла в окнах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

1 января Святошинский район Киева подвергся атаке дронов-камикадзе. В результате удара были разрушены гаражи, что повлекло за собой дальнейшее возгорание.

Разрушенный гараж. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ремонтная бригада. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пламя повредило шесть автомобилей, а также частично трамвайные пути в районе.

Ремонтные работы на пути трамвая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ремонтные работы на путях. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На месте происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар. Одну женщину госпитализировали с острой реакцией на стресс. Последствия атаки ликвидированы, пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Киеве возросло количество пострадавших в результате сегодняшней утренней атаки беспилотниками.

Также известно, что в Киеве разрушены несколько этажей в доме из-за падения обломков российского дрона.