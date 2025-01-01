Падение обломков БпЛА в Святошинском районе 1 января — фоторепортаж последствий

В Киеве обломки российского дрона упали на трамвайный путь — фото
В Киеве идет ликвидация последствий дроновой атаки России. Известно, что обломки дрона повредили гражданские объекты в Святошинском районе, а также повредили трамвайный путь.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Разрушение в Святошинском районе Киева 1 января
1 января Святошинский район Киева подвергся атаке дронов-камикадзе. В результате удара были разрушены гаражи, что повлекло за собой дальнейшее возгорание.
Пламя повредило шесть автомобилей, а также частично трамвайные пути в районе.
На месте происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар. Одну женщину госпитализировали с острой реакцией на стресс. Последствия атаки ликвидированы, пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, в Киеве возросло количество пострадавших в результате сегодняшней утренней атаки беспилотниками.
Также известно, что в Киеве разрушены несколько этажей в доме из-за падения обломков российского дрона.
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