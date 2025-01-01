Падіння уламків БпЛА у Святошинському районі 1 січня — фоторепортаж наслідків

У Києві уламки російського дрона впали на трамвайну колію — фото
У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки Росії. Відомо, що уламки дрона пошкодили цивільні об'єкти у Святошинському районі, а також пошкодили трамвайну колію.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Руйнування у Святошинському районі Києва 1 січня
1 січня Святошинський район Києва зазнав атаки дронів-камікадзе. Внаслідок удару були зруйновані гаражі, що спричинило подальше загоряння.
Полум’я пошкодило шість автомобілів, а також частково трамвайні колії в районі.
На місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Одну жінку госпіталізували з гострою реакцією на стрес. Наразі наслідки атаки ліквідовано, постраждалій надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки безпілотниками.
Також відомо, що у Києві зруйновано кілька поверхів у будинку через падіння уламків російського дрона.
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