Падіння уламків БпЛА у Святошинському районі 1 січня — фоторепортаж наслідків

Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки Росії. Відомо, що уламки дрона пошкодили цивільні об'єкти у Святошинському районі, а також пошкодили трамвайну колію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Руйнування у Святошинському районі Києва 1 січня

Вибите скло у вікнах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

1 січня Святошинський район Києва зазнав атаки дронів-камікадзе. Внаслідок удару були зруйновані гаражі, що спричинило подальше загоряння.

Зруйнований гараж. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ремонтна бригада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Полум’я пошкодило шість автомобілів, а також частково трамвайні колії в районі.

Ремонтні роботи на колії трамвая. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ремонтні роботи на колії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Одну жінку госпіталізували з гострою реакцією на стрес. Наразі наслідки атаки ліквідовано, постраждалій надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки безпілотниками.

Також відомо, що у Києві зруйновано кілька поверхів у будинку через падіння уламків російського дрона.