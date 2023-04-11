Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киеве образовался потоп: Броварский проспект залило водой, есть пробки arrow

В Киеве образовался потоп: Броварский проспект залило водой, есть пробки

11 апреля 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве образовался потоп: Броварский проспект залило водой, есть пробки
Вода затопила Броварский проспект. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 апреля, в Киеве прорвало трубу. Инцидент произошел возле станции метро Левобережная.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

Читайте также:

Подробности

Жители столицы сообщают, что водой затопило Броварский проспект. В результате прорыва трубы в городе образовались пробки.

Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
В Киеве прорвало трубу
Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорыв трубы на Броварском проспекте
Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в столице стартовала регистрация на 30-й благотворительный "Пробег под каштанами". Он состоится в Киеве 28 мая.

Также мы писали, что в этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB