В Киеве образовался потоп: Броварский проспект залило водой, есть пробки

Вода затопила Броварский проспект. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 апреля, в Киеве прорвало трубу. Инцидент произошел возле станции метро Левобережная.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Жители столицы сообщают, что водой затопило Броварский проспект. В результате прорыва трубы в городе образовались пробки.

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила Броварской проспект. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в столице стартовала регистрация на 30-й благотворительный "Пробег под каштанами". Он состоится в Киеве 28 мая.

Также мы писали, что в этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.