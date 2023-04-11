В Киеве образовался потоп: Броварский проспект залило водой, есть пробки
Сегодня, 11 апреля, в Киеве прорвало трубу. Инцидент произошел возле станции метро Левобережная.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия.
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Жители столицы сообщают, что водой затопило Броварский проспект. В результате прорыва трубы в городе образовались пробки.
Напомним, в столице стартовала регистрация на 30-й благотворительный "Пробег под каштанами". Он состоится в Киеве 28 мая.
Также мы писали, что в этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.