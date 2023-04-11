У Києві утворився потоп: Броварський проспект залило водою, є затори
Сьогодні, 11 квітня, у Києві прорвало трубу. Інцидент трапився неподалік станції метро Лівобережна.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці події.
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Мешканці столиці повідомляють, що водою затопило Броварський проспект. Внаслідок прориву труби у місті утворилися затори.
Нагадаємо, в столиці стартувала реєстрація на 30-й благодійний "Пробіг під каштанами". Він відбудеться у Києві 28 травня.
Також ми писали, що цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. У столиці України святкові молебні заплановані у 163 культових спорудах.