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У Києві утворився потоп: Броварський проспект залило водою, є затори

11 квітня 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві утворився потоп: Броварський проспект залило водою, є затори
Вода затопила Броварський проспект. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 квітня, у Києві прорвало трубу. Інцидент трапився неподалік станції метро Лівобережна.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці події.

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Деталі

Мешканці столиці повідомляють, що водою затопило Броварський проспект. Внаслідок прориву труби у місті утворилися затори.

Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
Вода затопила Броварський проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
Вода затопила Броварський проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
В Киеве прорвало трубу
Вода затопила Броварський проспект. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
У Києві прорвало трубу. Фото: Новини.LIVE
Прорив труби на Броварському проспекті
Вода затопила Броварський проспект. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в столиці стартувала реєстрація на 30-й благодійний "Пробіг під каштанами". Він відбудеться у Києві 28 травня. 

Також ми писали, що цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. У столиці України святкові молебні заплановані у 163 культових спорудах.

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