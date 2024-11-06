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В Киеве в метро пассажир попал под поезд — станции закрыты

6 ноября 2024 20:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Почему закрытые станции метро на синей ветке сегодня, 6 ноября
Люди в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В киевском метрополитене вечером в среду, 6 ноября, закрыли ряд станций синей ветки на вход на выход. На "Лыбидской" пассажир попал под поезд метро.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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"Станции метро синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров", — говорится в сообщении.

Из-за попадания пассажира под поезд движение по линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

На место уже вызвали медиков и правоохранителей, а об изменениях и возобновлении движения киевлянам сообщат дополнительно.

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Скриншот поста КГГА

Ранее стало известно, как работают станции метро в Киеве после ремонта синей ветки.

Также на запрос Новини.LIVE в департаменте транспортной инфраструктуры столицы ответили, почему произошло подтопление метрополитена в прошлом году.

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