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В Киеве у работников заведения торговли обнаружили гепатит А — что известно

11 мая 2024 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве у работников заведения торговли обнаружили гепатит А — что известно
Исследование заболевания. Иллюстративное фото: Общественное
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве и области в пятницу, 10 мая, зарегистрировали пять случаев заболевания вирусным гепатитом А. Медики обнаружили инфекцию у работников одного из заведений торговли и их родственников.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

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В сообщении говорится, что больные обратились за медицинской помощью: часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях, другие — проходят лечение амбулаторно.

О случаях вирусного гепатита уже проинформировали Госпродпотребслужбу и Департамент здравоохранения исполнительного органа КГГА.

Начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Вирусный гепатит А — заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

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Скриншот сообщения городского центра контроля
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Скриншот сообщения городского центра контроля

Напомним, в Киеве три человека отравились кулинарной продукцией, купленной в одном из торговых заведений. Киевляне обратились за медицинской помощью с заболеванием острой кишечной инфекцией.

Также мы писали, что жители Киева жалуются на неизвестных мошек. Эти насекомые особенно активны в парковых зонах и возле водоемов, вызывают болезненные укусы, после которых кожа чешется и отекает.

Киев
КГГА
заболевания
вирусный гепатит А
инфицирование

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