У Києві в працівників закладу торгівлі виявили гепатит А — що відомо

Дослідження захворювання. Ілюстративне фото: Суспільне

У Києві та області в п'ятницю, 10 травня, зареєстрували пʼять випадків захворювання на вірусний гепатит А. Медики виявили інфекцію в працівників одного із закладів торгівлі та їх родичів.

Про це повідомила пресслужба Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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У дописі йдеться, що хворі звернулися за медичною допомогою: частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах, інші проходять лікування амбулаторно.

Про випадки вірусного гепатиту вже проінформували Держпродспоживслужбу та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА.

Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Скриншот допису міського центру контролю

Скриншот допису міського центру контролю

Нагадаємо, у Києві троє людей отруїлися кулінарною продукцією, купленою в одному з торгових закладів. Кияни звернулися за медичною допомогою із захворюванням на гостру кишкову інфекцію.

Також ми писали, що мешканці Києва скаржаться на невідомих мошок. Ці комахи особливо активні у паркових зонах та біля водойм, викликають хворобливі укуси, після яких шкіра свербить та набрякає.