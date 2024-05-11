Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві в працівників закладу торгівлі виявили гепатит А — що відомо arrow

У Києві в працівників закладу торгівлі виявили гепатит А — що відомо

11 травня 2024 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві в працівників закладу торгівлі виявили гепатит А — що відомо
Дослідження захворювання. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві та області в п'ятницю, 10 травня, зареєстрували пʼять випадків захворювання на вірусний гепатит А. Медики виявили інфекцію в працівників одного із закладів торгівлі та їх родичів.

Про це повідомила пресслужба Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Читайте також:

У Києві на гепатит А заразилися п'ять людей

У дописі йдеться, що хворі звернулися за медичною допомогою: частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах, інші проходять лікування амбулаторно. 

Про випадки вірусного гепатиту вже проінформували Держпродспоживслужбу та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА. 

Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

null
Скриншот допису міського центру контролю
null
Скриншот допису міського центру контролю

Нагадаємо, у Києві троє людей отруїлися кулінарною продукцією, купленою в одному з торгових закладів. Кияни звернулися за медичною допомогою із захворюванням на гостру кишкову інфекцію.

Також ми писали, що мешканці Києва скаржаться на невідомих мошок. Ці комахи особливо активні у паркових зонах та біля водойм, викликають хворобливі укуси, після яких шкіра свербить та набрякає.

Київ
КМДА
захворювання
вірусний гепатит А
інфікування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина