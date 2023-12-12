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В Киеве от Лыбедской запустят дополнительный автобус — какой маршрут

12 декабря 2023 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве от Лыбедской запустят дополнительный автобус — какой маршрут
Общественный транспорт в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве с 13 декабря от станции метрополитена "Лыбедская" запустят временный автобус. Он будет курсировать на станцию метро "Демеевская".

Об этом сообщает КГГА.

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Так, для удобства пассажиров маршрут временного автобуса №60 построен по следующей схеме:

улица Антоновича — бульвар Николая Михновского — проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Саперно-Слободская — проспект Науки — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Загородняя — улица Антоновича.

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Схема временного маршрута. Фото: КГГА
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Скриншот поста КГГА

Напомним, что в Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на участке "Теремки" — "Демеевская" в связи с ремонтом тоннеля. Впрочем, на этом маршруте был запущен дублирующий наземный транспорт.

Также мы писали, что киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.

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