В Киеве от Лыбедской запустят дополнительный автобус — какой маршрут

Общественный транспорт в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве с 13 декабря от станции метрополитена "Лыбедская" запустят временный автобус. Он будет курсировать на станцию метро "Демеевская".

Об этом сообщает КГГА.

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Так, для удобства пассажиров маршрут временного автобуса №60 построен по следующей схеме:

улица Антоновича — бульвар Николая Михновского — проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Саперно-Слободская — проспект Науки — бульвар Николая Михновского — улица Большая Васильковская — улица Загородняя — улица Антоновича.

Схема временного маршрута. Фото: КГГА

Скриншот поста КГГА

Напомним, что в Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на участке "Теремки" — "Демеевская" в связи с ремонтом тоннеля. Впрочем, на этом маршруте был запущен дублирующий наземный транспорт.

Также мы писали, что киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.