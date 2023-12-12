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У Києві закрили метро — чи треба платити за проїзд у дублюючих автобусах

12 грудня 2023 10:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві закрили метро — чи треба платити за проїзд у дублюючих автобусах
Автобус у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві 8 грудня закрили шість станцій метро на ділянці "Теремки" — "Деміївська" у зв'язку з ремонтом тунелю. Втім, на цьому маршруті запустили дублюючий наземний транспорт.

Чи потрібно платити у таких автобусах за проїзд, йдеться у матеріалі РБК-Україна

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Відомо, що автобус №2м курсує від станції метро "Теремки" до "Деміївська", повторюючи рух метро. Інтервал руху транспорту — 1 хвилина. 

Водночас, працює автобус під номером 38, його шлях подовжено до станції метро "Либідська". На даному маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хвилин. 

Варто зазначити, що проїзд у наземному транспорті оплачується на загальних підставах і коштує 8 гривень. У той же час право на безоплатний проїзд мають:

  • військові;
  • учасники бойових дій і ветерани;
  • люди з інвалідністю;
  • постраждалі під час Революції гідності;
  • чорнобильці;
  • діти-сироти та діти з багатодітних родин;
  • пенсіонери;
  • школярі. 

Закриття метро у Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію. 

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