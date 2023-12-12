У Києві закрили метро — чи треба платити за проїзд у дублюючих автобусах

Автобус у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві 8 грудня закрили шість станцій метро на ділянці "Теремки" — "Деміївська" у зв'язку з ремонтом тунелю. Втім, на цьому маршруті запустили дублюючий наземний транспорт.

Чи потрібно платити у таких автобусах за проїзд, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Чи треба платити за проїзд в автобусах, які дублюють рух метро

Відомо, що автобус №2м курсує від станції метро "Теремки" до "Деміївська", повторюючи рух метро. Інтервал руху транспорту — 1 хвилина.

Водночас, працює автобус під номером 38, його шлях подовжено до станції метро "Либідська". На даному маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хвилин.

Варто зазначити, що проїзд у наземному транспорті оплачується на загальних підставах і коштує 8 гривень. У той же час право на безоплатний проїзд мають:

військові;

учасники бойових дій і ветерани;

люди з інвалідністю;

постраждалі під час Революції гідності;

чорнобильці;

діти-сироти та діти з багатодітних родин;

пенсіонери;

школярі.

Закриття метро у Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.