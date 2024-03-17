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В Киеве прошла акция в поддержку пленных бойцов "Азова" — фоторепортаж Новини.LIVE

17 марта 2024 12:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве прошла акция в поддержку пленных бойцов "Азова" — фоторепортаж Новини.LIVE
Акция в поддержку "Азова" в Киеве. Фото: Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве прошла очередная мирная акция неравнодушных украинцев в воскресенье, 17 марта. Киевляне вышли на центральную площадь столицы в поддержку военных полка "Азов", которые уже более двух лет находятся в российском плену.

Новини.LIVE побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж с акции.

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Украинцы собрались с плакатами в центре столицы, чтобы поддержать пленных "азовцев", военные уже два года находятся в плену и их судьба неизвестна. Граждане требуют огласки и делают все, чтобы страна не забыла о героях "Азова".

Люди на акции протеста в поддержку "Азова" в Киеве
Люди на акции протеста в поддержку "Азова" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Участники акции в поддержку "Азов"
Участники акции в поддержку "Азова". Фото: Новини.LIVE
Участники акции в поддержку "Азов"
Участники акции в поддержку "Азова". Фото: Новини.LIVE
Люди на акции протеста в поддержку "Азова" в Киеве
Люди на акции протеста в поддержку "Азова" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме обычной акции, также прошел перформанс возле оперного театра. Люди написали на асфальте "Дети" — та самая надпись, которая была в 2022 году под стенами Мариупольского театра, во время бомбардировки города россиянами. Сегодня возле надписи сидела женщина с ребенком, а рядом были разбросаны игрушки. Сбоку поставили статую российского диктатора Владимира Путина, который держит в руках ракету.

Перформанс на акции протеста в Киеве
Перформанс на акции протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Перформанс на акции протеста в Киеве
Перформанс на акции протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 3 марта в Киеве прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.

Также 9 марта митинг "Деньги на ВСУ" прошел в Киеве под стенами городской администрации. Небезразличные украинцы собрались в центре столицы с требованием большего финансирования военных.

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война
протесты
Украина
фото
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