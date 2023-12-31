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В Киеве прошла акция поддержки пленных защитников "Азовстали"

31 декабря 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве прошла акция поддержки пленных защитников "Азовстали"
Акция поддержки пленных. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" состоялась акция. Активисты вышли, чтобы напомнить обществу о пленных защитниках "Азовстали".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки пленных защитников Мариуполя

На акцию поддержки собралось несколько десятков находящихся в российском плену родных и близких военнослужащих — это уже вторая акция за последние две недели.

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Акция в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Активисты вышли, чтобы напомнить обществу, что война продолжается и значительная часть украинцев уже второй Новый год будут встречаться в плену.

Среди митингующих — люди, уже более полутора лет не слышавшие голоса своего сына, мужа или брата. Поэтому родные и близкие военнопленных требуют ускорения обменов или хотя бы коммуникации с их родными людьми.

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Акция в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Акция проходит не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины, в частности, в Одессе, Днепре, Овруче, Ковеле, Кременчуге и других.

По официальным данным, в плену находится 1900 защитников Мариуполя, из них около 600-700 бойцов полка "Азов". У родных нет связи с ними уже более полутора лет — кое-где доходят лишь единичные известия.

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Акция в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киеве на территории ВДНХ днем 24 декабря прошла акция поддержки пленных защитников "Азовстали". Люди призвали вернуть бойцов из российского плена.

Кроме того, днем 23 декабря в Киеве прошел митинг. Жены военных вышли на Майдан Независимости с требованием демобилизовать их мужчин.

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