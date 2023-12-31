У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі"

Акція підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

У Києві біля торговельно-розважального центру "Гулівер" відбулася акція. Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству про полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція підтримки полонених захисників Маріуполя

На акцію підтримки зібралося кілька десятків рідних та близьких військовослужбовців, що знаходяться в російському полоні — це вже друга акція за останні два тижні.

Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству, що війна триває й значна частина українців вже другий Новий рік зустрічатимуть у полоні.

Серед мітингарів — люди, які вже понад півтора року не чули голосу свого сина, чоловіка чи брата. Тому рідні та близькі військовополонених вимагають пришвидшення обмінів або хоча б якоїсь комунікації з їхніми рідними людьми.

Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Акція проходить не лише у Києві, а й в інших великих містах України, зокрема в Одесі, Дніпрі, Овручі, Ковелі, Кременчуці та інших.

За офіційними даними у російському полоні перебуває 1900 захисників Маріуполя, із них близько 600-700 бійців полку "Азов". Рідні не мають зв'язку з ними уже понад півтора року — подекуди доходять лише поодинокі звістки.

Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві на території ВДНГ вдень 24 грудня відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі". Люди закликали повернути бійців з російського полону.

Крім того, вдень 23 грудня у Києві відбувся мітинг. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.