Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі" arrow

У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі"

31 грудня 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі"
Акція підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві біля торговельно-розважального центру "Гулівер" відбулася акція. Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству про полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція підтримки полонених захисників Маріуполя

На акцію підтримки зібралося кілька десятків рідних та близьких військовослужбовців, що знаходяться в російському полоні — це вже друга акція за останні два тижні.

null
Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству, що війна триває й значна частина українців вже другий Новий рік зустрічатимуть у полоні. 

Серед мітингарів — люди, які вже понад півтора року не чули голосу свого сина, чоловіка чи брата. Тому рідні та близькі військовополонених вимагають пришвидшення обмінів або хоча б якоїсь комунікації з їхніми рідними людьми.

null
Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Акція проходить не лише у Києві, а й в інших великих містах України, зокрема в Одесі, Дніпрі, Овручі, Ковелі, Кременчуці та інших. 

За офіційними даними у російському полоні перебуває 1900 захисників Маріуполя, із них близько 600-700 бійців полку "Азов". Рідні не мають зв'язку з ними уже понад півтора року — подекуди доходять лише поодинокі звістки.

null
Акція в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві на території ВДНГ вдень 24 грудня відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі". Люди закликали повернути бійців з російського полону.

Крім того, вдень 23 грудня у Києві відбувся мітинг. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі