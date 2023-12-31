У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі"
У Києві біля торговельно-розважального центру "Гулівер" відбулася акція. Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству про полонених захисників "Азовсталі".
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
Акція підтримки полонених захисників Маріуполя
На акцію підтримки зібралося кілька десятків рідних та близьких військовослужбовців, що знаходяться в російському полоні — це вже друга акція за останні два тижні.
Активісти вийшли, щоб нагадати суспільству, що війна триває й значна частина українців вже другий Новий рік зустрічатимуть у полоні.
Серед мітингарів — люди, які вже понад півтора року не чули голосу свого сина, чоловіка чи брата. Тому рідні та близькі військовополонених вимагають пришвидшення обмінів або хоча б якоїсь комунікації з їхніми рідними людьми.
Акція проходить не лише у Києві, а й в інших великих містах України, зокрема в Одесі, Дніпрі, Овручі, Ковелі, Кременчуці та інших.
За офіційними даними у російському полоні перебуває 1900 захисників Маріуполя, із них близько 600-700 бійців полку "Азов". Рідні не мають зв'язку з ними уже понад півтора року — подекуди доходять лише поодинокі звістки.
Нагадаємо, що у Києві на території ВДНГ вдень 24 грудня відбулася акція підтримки полонених захисників "Азовсталі". Люди закликали повернути бійців з російського полону.
Крім того, вдень 23 грудня у Києві відбувся мітинг. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.
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