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В Киеве прошел благотворительный забег в поддержку военных с ампутациями

16 июня 2024 11:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве 16 июня состоялся забег Go to the Future
Участники забега. Фото: Future for Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 16 июня, прошел благотворительный забег Go to the Future в поддержку военных с ампутациями. Участники имели возможность выразить признательность защитникам и привлечь как можно больше людей к теме интеграции военных после протезирования в привычную жизнь.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Участники бежали пять километров, два километра, а дети от 400 до 800 метров. Забег не был соревновательным.

Забег в Киеве 16 июня
Забег Go to the Future в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Забег Go to the Future в Киеве
Забег Go to the Future в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В частности, участие в забеге принял военный с протезами. Он подчеркнул, что это было очень сложно, однако защитник доволен.

Военный с протезами, участвовавший в забеге Go to the Future
Военный с протезами, участвовавший в забеге. Фото: Новини.LIVE

"Это как дополнительный стимул продолжать дальше, ведь впереди еще очень много работы, нужно полностью овладеть протезами. Это очень хороший стимул для меня", — рассказал боец.

Военный с протезами, участвовавший в забеге в Киеве 16 июня
Военный с протезами, участвовавший в забеге. Фото: Новини.LIVE

На забеге он прошел около одного километра.

Участники забега в Киеве 16 июня
Участники забега. Фото: instagram.com/future_for_ukraine

"На примере наших защитников с протезами, которые будут бежать дистанцию вместе с другими участниками, мы хотим доказать: ампутация не ограничивает и после протезирования человек может жить полноценной жизнью и даже бежать!" — отмечает Future for Ukraine.

Отметим, что по официальным данным, более 50 тысяч украинских военных потеряли концовки во время полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, в Киеве в одной из лабораторий Киевского политехнического института 17-летняя выпускница Анастасия Миницкая вместе с наставником изобрела уникальный материал. Он может оказаться полезным для Вооруженных сил Украины.

Ранее во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.

Украина
Киев
протезирование
военные
благотворительность

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