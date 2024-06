В Киеве 16 июня состоялся забег Go to the Future

Участники забега. Фото: Future for Ukraine

В Киеве в воскресенье, 16 июня, прошел благотворительный забег Go to the Future в поддержку военных с ампутациями. Участники имели возможность выразить признательность защитникам и привлечь как можно больше людей к теме интеграции военных после протезирования в привычную жизнь.

Забег Go to the Future в Киеве

Участники бежали пять километров, два километра, а дети от 400 до 800 метров. Забег не был соревновательным.

Забег Go to the Future в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Забег Go to the Future в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В частности, участие в забеге принял военный с протезами. Он подчеркнул, что это было очень сложно, однако защитник доволен.

Военный с протезами, участвовавший в забеге. Фото: Новини.LIVE

"Это как дополнительный стимул продолжать дальше, ведь впереди еще очень много работы, нужно полностью овладеть протезами. Это очень хороший стимул для меня", — рассказал боец.

Военный с протезами, участвовавший в забеге. Фото: Новини.LIVE

На забеге он прошел около одного километра.

Участники забега. Фото: instagram.com/future_for_ukraine

"На примере наших защитников с протезами, которые будут бежать дистанцию вместе с другими участниками, мы хотим доказать: ампутация не ограничивает и после протезирования человек может жить полноценной жизнью и даже бежать!" — отмечает Future for Ukraine.

Отметим, что по официальным данным, более 50 тысяч украинских военных потеряли концовки во время полномасштабной войны России против Украины.

