Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями arrow

У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями

16 червня 2024 11:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві 16 червня відбувся забіг Go to the Future
Учасники забігу. Фото: Future for Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 16 червня, відбувся благодійний забіг Go to the Future на підтримку військових з ампутаціями. Учасники мали можливість висловити вдячність захисникам та привернути увагу якомога більшої кількості людей до теми інтеграції військових після протезування у звичне життя.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Забіг Go to the Future у Києві

Учасники бігли п'ять кілометрів, два кілометри, а діти від 400 до 800 метрів. Забіг не був змагальним.

Забіг у Києві 16 червня
Забіг Go to the Future у Києві. Фото: Новини.LIVE
Забіг Go to the Future у Києві
Забіг Go to the Future у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, участь у забігу взяв військовий з протезами. Він наголосив, що це було дуже складно, однак захисник задоволений.

Військовий з протезами, який брав участь у забігу Go to the Future
Військовий з протезами, який брав участь у забігу. Фото: Новини.LIVE

"Це як додатковий стимул продовжувати далі, адже попереду ще дуже багато роботи, потрібно повністю опанувати протези. Це дуже хороший стимул для мене", — розповів боєць.

Військовий з протезами, який брав участь у забігу в Києві 16 червня
Військовий з протезами, який брав участь у забігу. Фото: Новини.LIVE

На забігу він пройшов близько одного кілометра. 

Учасники забігу в Києві 16 червня
Учасники забігу. Фото: instagram.com/future_for_ukraine

"На прикладі наших захисників з протезами, які бігтимуть дистанцію разом з іншими учасниками, ми хочемо довести: ампутація не обмежує і після протезування людина може жити повноцінним життям та навіть бігти!"зазначає Future for Ukraine.

Зазначимо, що за офіційними даними, понад 50 тисяч українських військових втратили кінцівки під час повномасштабної війни Росії проти України. 

Нагадаємо, у Києві в одній з лабораторій Київського політехнічного інституту 17-річна випускниця Анастасія Мініцька разом із наставником винайшла унікальний матеріал. Він може виявитися корисним для Збройних сил України. 

Раніше у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Україна
Київ
протезування
військові
благодійність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку