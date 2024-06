У Києві 16 червня відбувся забіг Go to the Future

Учасники забігу. Фото: Future for Ukraine

У Києві у неділю, 16 червня, відбувся благодійний забіг Go to the Future на підтримку військових з ампутаціями. Учасники мали можливість висловити вдячність захисникам та привернути увагу якомога більшої кількості людей до теми інтеграції військових після протезування у звичне життя.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Забіг Go to the Future у Києві

Учасники бігли п'ять кілометрів, два кілометри, а діти від 400 до 800 метрів. Забіг не був змагальним.

Забіг Go to the Future у Києві. Фото: Новини.LIVE

Забіг Go to the Future у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, участь у забігу взяв військовий з протезами. Він наголосив, що це було дуже складно, однак захисник задоволений.

Військовий з протезами, який брав участь у забігу. Фото: Новини.LIVE

"Це як додатковий стимул продовжувати далі, адже попереду ще дуже багато роботи, потрібно повністю опанувати протези. Це дуже хороший стимул для мене", — розповів боєць.

Військовий з протезами, який брав участь у забігу. Фото: Новини.LIVE

На забігу він пройшов близько одного кілометра.

Учасники забігу. Фото: instagram.com/future_for_ukraine

"На прикладі наших захисників з протезами, які бігтимуть дистанцію разом з іншими учасниками, ми хочемо довести: ампутація не обмежує і після протезування людина може жити повноцінним життям та навіть бігти!" — зазначає Future for Ukraine.

Зазначимо, що за офіційними даними, понад 50 тисяч українських військових втратили кінцівки під час повномасштабної війни Росії проти України.

