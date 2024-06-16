У Києві 16 червня відбувся забіг Go to the Future

У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями
У Києві у неділю, 16 червня, відбувся благодійний забіг Go to the Future на підтримку військових з ампутаціями. Учасники мали можливість висловити вдячність захисникам та привернути увагу якомога більшої кількості людей до теми інтеграції військових після протезування у звичне життя.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Забіг Go to the Future у Києві
Учасники бігли п'ять кілометрів, два кілометри, а діти від 400 до 800 метрів. Забіг не був змагальним.
Зокрема, участь у забігу взяв військовий з протезами. Він наголосив, що це було дуже складно, однак захисник задоволений.
"Це як додатковий стимул продовжувати далі, адже попереду ще дуже багато роботи, потрібно повністю опанувати протези. Це дуже хороший стимул для мене", — розповів боєць.
На забігу він пройшов близько одного кілометра.
"На прикладі наших захисників з протезами, які бігтимуть дистанцію разом з іншими учасниками, ми хочемо довести: ампутація не обмежує і після протезування людина може жити повноцінним життям та навіть бігти!" — зазначає Future for Ukraine.
Зазначимо, що за офіційними даними, понад 50 тисяч українських військових втратили кінцівки під час повномасштабної війни Росії проти України.
Нагадаємо, у Києві в одній з лабораторій Київського політехнічного інституту 17-річна випускниця Анастасія Мініцька разом із наставником винайшла унікальний матеріал. Він може виявитися корисним для Збройних сил України.
Раніше у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.
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