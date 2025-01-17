В Киеве появился первый в Украине мост с параметрическим дизайном

В Киеве открыли первый параметрический мост — фото
В Киеве на территории одного из жилых комплексов появился первый в Украине параметрически спроектированный мост. Он предназначен для пешеходов, чтобы разделить потоки людей и автомобилей.
Об этом сообщает archimatika в Instagram.
Параметрический мост в Киеве
Мост продолжает пешеходную променаду жилого комплекса и является частью двухкилометрового пешеходного маршрута. Он предназначен для разделения пешеходных и автомобильных потоков на пересечении променады и проезда.
Особенностью конструкции является то, что из-за пространственной искривленности каждый ее участок не похож на другой. Также в мосте нет ни одного типового элемента, поскольку все части "изобрели с нуля".
Авторы объекта применили параметрический подход к проектированию для оптимизации и ускорения разработки сложной формы.
Напомним, в Киевской области восстанавливают мост через реку Тетерев, который был разрушен во время боевых действий.
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