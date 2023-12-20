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В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу — что обновили

20 декабря 2023 13:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу — что обновили
Открытие движения по Дегтяревскому путепроводу. Фото: Виталий Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве открыли движение для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям на Дегтяревском путепроводе 20 декабря. Новый путепровод на 1 м выше предыдущего.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Сегодня открыли движение по Дегтяревскому путепроводу — для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Теперь это — фактически новый объект", — говорится в сообщении.

Да, путепровод был построен в 1963 году и с тех пор не проходил капитальных обновлений, поэтому объект находился в аварийном состоянии.

Кличко рассказал, что мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. В результате новый путепровод стал на 1 м выше предыдущего. Также увеличилась и ширина сооружения — с 28 м до 40 м и длина — 36 м вместо 33 м.

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Дегтяревский путепровод. Фото: Виталий Кличко

Мэр пояснил, что улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, на новом путепроводе сохранилась трамвайная линия, на которой полностью обновили рельсы и усилили монолитные плиты полотна.

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Движение трамвая на Дегтяревском путепроводе. Фото: Виталий Кличко

В настоящее время движение по заездам и съездам нового путепровода открыли.

"Весь комплекс работ, а именно устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории у съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары", — добавил городской голова.

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Скриншот поста Виталия Кличка

Напомним, что в Киеве возле бывшего Демеевского рынка произошло проседание асфальта. На сегодня, 19 декабря, ситуацию стабилизировали и проседание прекратилось. В настоящее время участок улицы находится под постоянным наблюдением специалистов.

Также мы писали, что последние два года мост Метро в Киеве находится в самом лучшем состоянии. Бюджет на его капитальный ремонт уже был выделен, но пока приказа закрывать мост не было.

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