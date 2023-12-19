Просідання ґрунту у Києві — керівництво метро прокоментувало ситуацію на "Деміївці"

Загороджений рух для киян. Фото: t.me/kievreal1

У Києві біля колишнього "Деміївського ринку" сталося просідання асфальту. Станом на сьогодні, 19 грудня, ситуацію стабілізували і просідання припинилося. Зараз ділянка вулиці перебуває під постійним наглядом фахівців.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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Просідання ґрунту на "Деміївці"

Спеціалісти зупинили просідання асфальту біля станції метро "Деміївська". Як зазначили у КМДА, просідання ґрунту сталося ще до ремонту тунелю метро на станціях "синьої" гілки.

"Із моменту зупинки руху на цій ділянці просідання ґрунту ззовні фактично припинилось. Також додам, що просідання ґрунту утворилось тоді, коли почався значний виніс піску в перегінному тунелі. Наразі винесення породи, протікання тунелю та просідання ґрунту немає. Ситуація стабілізована та контрольована, а також перебуває під постійним наглядом фахівців", – вказав Брагінський.

Нещодавно енергопостачальна компанія на ділянці, де сталося просідання проклала кабельні мережі. Під час цього використовувалася велика будівельна техніка.

"Роботи не пов’язані із ситуацією, що виникла на перегоні між станціями "Деміївська" — "Либідська", та досі тривають", — додали в КМДА.

Нагадаємо, у Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. На вулиці обмежили рух пішоходів.

Додамо, у столичному метро на ремонт можуть закрити ще одну станцію. На Голосіївській також помітили підтоплення.

Раніше ми писали, що у Києві планують закрити на ремонт тунель у ще двох станціях метро для користування містянами. Йдеться про станції "синьої" гілки метро "Почайну" і "Тараса Шевченка".

Крім того, у Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, та QR-квитків.