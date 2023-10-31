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В Киеве открыли движение под Дегтяревским мостом

31 октября 2023 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве открыли движение под Дегтяревским мостом
Дегтяревский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве открыли движение под Дегтяревским мостом. Однако пешеходам там еще ходить нельзя.

Об этом сообщают местный Telegram-канал.

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Дегтяревский мост

С самого утра автомобили свободно ездят по всем полосам. По информации местных, для пешеходов движение было ограничено. На тротуарах установили ограждающие ленты.

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Дегтяревский мост в Киеве. Фото: t.me/kyiv_novyny_24
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Дегтяревский мост в Киеве. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

К тому же каждую из 28 балок дополнительно подперли деревянными элементами.

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Балки на Дегтяревском мосту. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

Напомним, в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.

Также мы писали, что в Киеве на Дегтяревском мосту установили новые балки. Они заменили те, что упали 30 сентября.

Добавим, балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обрушились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

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