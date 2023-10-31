В Киеве открыли движение под Дегтяревским мостом
В Киеве открыли движение под Дегтяревским мостом. Однако пешеходам там еще ходить нельзя.
Об этом сообщают местный Telegram-канал.
Дегтяревский мост
С самого утра автомобили свободно ездят по всем полосам. По информации местных, для пешеходов движение было ограничено. На тротуарах установили ограждающие ленты.
К тому же каждую из 28 балок дополнительно подперли деревянными элементами.
Напомним, в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.
Также мы писали, что в Киеве на Дегтяревском мосту установили новые балки. Они заменили те, что упали 30 сентября.
Добавим, балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обрушились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.
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