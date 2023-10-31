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У Києві відкрили рух під Дегтярівським мостом

31 жовтня 2023 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відкрили рух під Дегтярівським мостом
Дегтярівський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві відкрили рух під Дегтярівським мостом. Однак пішоходам там ще ходити не можна.

Про це повідомляють місцевий Telegram-канал.

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Дегтярівський міст

Від самого ранку автомобілі вільно їздять всіма смугами. За інформацією місцевих, для пішоходів рух обмежили. На тротуарах встановили огороджувальні стрічки.

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Дегтярівський міст у Києві. Фото: t.me/kyiv_novyny_24
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Дегтярівський міст у Києві. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

До того ж кожну з 28 балок додатково підперли дерев’яними елементами.

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Балки на Дегтярівському мосту. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Також ми писали, що у Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.

Додамо, балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.

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