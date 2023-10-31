Дегтярівський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відкрили рух під Дегтярівським мостом. Однак пішоходам там ще ходити не можна.

Про це повідомляють місцевий Telegram-канал.

Читайте також:

Дегтярівський міст

Від самого ранку автомобілі вільно їздять всіма смугами. За інформацією місцевих, для пішоходів рух обмежили. На тротуарах встановили огороджувальні стрічки.

Дегтярівський міст у Києві. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

Дегтярівський міст у Києві. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

До того ж кожну з 28 балок додатково підперли дерев’яними елементами.

Балки на Дегтярівському мосту. Фото: t.me/kyiv_novyny_24

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Також ми писали, що у Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.

Додамо, балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.