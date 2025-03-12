В Киеве частично откроют движение по Южному мосту

Южный мост в Киеве. Фото: УНИАН

После консультаций с военными Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. В то же время движение в обратном направлении — с правого на левый берег — остается ограниченным.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram в среду, 12 марта.

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Ограничения на движение по Южному мосту частично сняли

Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым. Открыт проезд только для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, военных транспортных средств и транзитного грузового транспорта.

Кроме того, было принято решение частично снять ограничения на движение автотранспорта во время воздушной тревоги через Подольский мостовой переход и Дарницкий железнодорожный мост. На этих мостах во время тревоги будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег.

Таким образом, транспорт сможет двигаться без ограничений через следующие мосты:

Северный мост;

Мост Метро;

Мост им. Е. О. Патона;

Дарницкий железнодорожный мост (кроме одной полосы);

Подольский мостовой переход (кроме одной полосы);

Южный мост — с левого на правый берег.

Напомним, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в 2025 году.

А из тендеров на Prozorro стало известно, что Пешеходный мост на Труханов остров хотят отремонтировать за 27 миллионов гривен.