В Киеве возобновили теплоснабжение после ракетного удара, — КГВА

Восстановление тепла

Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил, что теперь в Киеве полностью восстановлено теплоснабжение, а также подается электро- и водоснабжение во все районы города. Инфраструктура города восстановлена и работает в штатном режиме. Попко отметил, что Киев справился с трудностями, вызванными нападением врага, и не сломался.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Восстановление теплоснабжения

"В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать", — указал Сергей Попко.

Примечательно, что утром 9 марта враг напал на Киев аэробалистической ракетой типа "Кинжал", поражая объект инфраструктуры города. Ликвидация последствий нападения продолжалась более трех дней. Частично были задействованы экстренные отключения электроэнергии, что привело к тому, что около 40% жителей столицы были без тепла почти сутки.

Несмотря на это, благодаря усилиям команды специалистов и работников города, теперь Киев снова функционирует нормально. Восстановление инфраструктуры в кратчайшие сроки показало, что столица может противостоять любым вызовам и оставаться стабильной и надежной.

Ракетная атака по Киеву

По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. У одного из домов горели автомобили. Медики госпитализировали двух пострадавших из Святошинского района столицы. Сейчас за помощью обратились три человека.

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе со стражами порядка составляют акты о повреждениях.

Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Также работают военные, которые осматривают территорию.

Также, по словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Напомним, ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки по Украине 9 марта. По словам аналитиков, обстрел имел целью политический успех, а не военный.