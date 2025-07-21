В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты - фото

Боевая часть ракеты. Фото: ГСЧС

В Киеве в понедельник, 21 июля, саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть боевую часть. После сбития она упала возле жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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"В Киеве саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты Х-69, которая упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки врага и могла сдетонировать в любой момент", — говорится в сообщении.

Загрузка в авто. Фото: ГСЧС

Так, саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали ракету и с помощью специального манипулятора загрузили боевую часть в автомобиль, после чего транспортировали ее и уничтожили в безопасных условиях.

Загрузка в авто. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призвали украинцев не приближаться к обломкам ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов, а звонить на "101".

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью враг атаковал Киев ракетами и дронами. В результате обстрела в очередной раз был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Также известно, что количество пострадавших от вражеского удара по Киеву возросло до восьми.