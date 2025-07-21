Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве обнаружили не детонированную боевую часть ракеты

В Киеве обнаружили не детонированную боевую часть ракеты

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:16
В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты - фото
Боевая часть ракеты. Фото: ГСЧС

В Киеве в понедельник, 21 июля, саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть боевую часть. После сбития она упала возле жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ликвидация ракеты в Киеве

"В Киеве саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты Х-69, которая упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки врага и могла сдетонировать в любой момент", — говорится в сообщении.

Сапери ДСНС завантажують бойову частину збитої ракети Х-69 на спеціальний автомобіль у Києві
Загрузка в авто. Фото: ГСЧС

Так, саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали ракету и с помощью специального манипулятора загрузили боевую часть в автомобиль, после чего транспортировали ее и уничтожили в безопасных условиях.

Бойова частина російської ракети Х-69, що впала біля житлового будинку у Києві після атаки 21 липня
Загрузка в авто. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призвали украинцев не приближаться к обломкам ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов, а звонить на "101".

null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью враг атаковал Киев ракетами и дронами. В результате обстрела в очередной раз был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Также известно, что количество пострадавших от вражеского удара по Киеву возросло до восьми.

Киев ГСЧС обстрелы ракета война в Украине саперы
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации