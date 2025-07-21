У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети — фото

Бойова частина ракети. Фото: ДСНС

У Києві у понеділок, 21 липня, сапери ДСНС ліквідували бойову частину бойову частину. Після збиття вона впала біля житлового будинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"У Києві сапери ДСНС ліквідували бойову частину збитої російської ракети Х-69, що впала поруч із житловим будинком після чергової повітряної атаки ворога й могла здетонувати будь-якої миті", — йдеться у повідомленні.

Завантаження в авто. Фото: ДСНС

Так, сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС ідентифікували ракету і за допомогою спеціального маніпулятора завантажили бойову частину до автомобіля, після чого транспортували її та знищили у безпечних умовах.

Завантаження в авто. Фото: ДСНС

У ДСНС закликали українців не наближатися до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів, а телефонувати на "101".

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу вчергове було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".

Також відомо, що кількість постраждалих від ворожого удару по Києву зросла до восьми.