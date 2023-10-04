В Киеве разоблачили руководителя КП и подрядчика, которые украли деньги на реконструкцию гимназии

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия и подрядчика, которые украли деньги на реконструкцию гимназии. Речь идет о сумме в размере 760 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Незаконное присвоение денег

"Голосеевской окружной прокуратурой г. Киева сообщено о подозрении исполняющему обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района и директору подрядной организации в завладении средствами столичного бюджета и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, КП заключило с обществом-подрядчиком договор о проведении строительных работ по реконструкции гимназии в Голосеевском районе столицы с пристройкой зданий, а также сооружений.

Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Для завладения денег фигуранты решили внести в официальные документы фейковые сведения о стоимости и объеме выполненных работ. Правонарушители нанесли ущерб бюджету Киева на сумму более 760 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли по месту работы тендерную документацию, договоры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачило на взятке прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. Он потребовал 45 тысяч долларов у частного предприятия за закрытие уголовных производств.

Также мы писали, что 3 октября в Киеве военный в состоянии опьянения застрелил двух собратьев и скрылся с места преступления. Правоохранители все же задержали разбойника. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.