В Киеве разоблачили руководителя общества, который поставлял запчасти железной дороге РФ

Российская железная дорога. Фото: росСМИ

В Киеве разоблачили руководителя украинского общества, поставлявшего запчасти к системам железнодорожного транспорта России. Ему объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры во вторник, 5 марта.

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Поставка запчастей к системам железнодорожного транспорта РФ

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину по факту пособничества государству-агрессору", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый — руководитель украинского общества, тесно сотрудничавший с российским предприятием до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После запрета ведения хозяйственной деятельности с компаниями России с целью получения прибыли фигурант взял на себя фактическое управление российской компанией в дистанционном режиме.

Мужчина руководил производственной и финансово-хозяйственной деятельностью предприятия РФ. Фигурант давал указания по поставкам товарно-материальных ценностей и их размещению, контролировал закупки и их оплату.

"При пособничестве подозреваемого предприятие поставляло на нужды страны-агрессора комплектующие к системам железнодорожного транспорта и спецтехники, в том числе на российскую железную дорогу, которая является основным логистическим средством доставки вражеской военной техники и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группировку, которая присвоила виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также в Киеве правоохранители задержали и направили в суд обвинительный акт против злоумышленников, совершивших разбой, грабежи и пытали людей под видом полицейских. Им грозит до 15 лет заключения.