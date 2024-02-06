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В Киеве разоблачили врача, который требовал 6000 долларов за бесплатную операцию

6 февраля 2024 15:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве разоблачили врача, который требовал 6000 долларов за бесплатную операцию
Задержание должностного лица. Фото: Киевская городская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6000 долларов за проведение бесплатной операции. Его задержали во время получения средств, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 6 февраля.

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Шевченковская окружная прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом Института урологии им. академика О.Ф. Возианова по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Известно, что он требовал у пострадавшей 6000 долларов за операцию для ее отца и послеоперационное лечение, хотя эти услуги финансируются государством, а для пациентов бесплатны.

Правоохранители задержали чиновника "на горячем" во время получения денег. По месту работы и адресу проживания мужчины изъяли 450 тыс. гривен и 43,6 тыс. долларов — на них наложили арест.

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Задержание чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура

В то же время под санкциями оказалось и имущество обвиняемого: три квартиры, жилой дом, земельный участок в Киеве и автомобиль.

Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, что в Киевской городской детской больнице разразился скандал из-за невыплаты заработной платы медикам. Сотрудники заведения не получают средства за свою работу четвертый месяц подряд.

Также мы писали, что после обысков, проведенных правоохранителями, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов заключил договоры по ремонту помещений, стоимость которого составила 288 млн гривен. 

Киев
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прокуратура

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