В Киеве разоблачили экс-чиновника на махинациях с устройствами для военных

Вручение подозрений. Фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины разоблачила в Киеве экс-чиновника госучреждения, который осуществлял махинации с устройствами для военных. Он искусственно завышал стоимость оборудования для проведения тендеров.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 8 апреля.

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Махинации с устройствами для военных

Экс-чиновник захотел получить "откат" от предпринимателя, который производил станции обнаружения беспилотников. Они были предназначены для боевых подразделений Нацполиции.

Разоблачение схемы. Фото: Нацполиция

Сначала выяснил, что в бюджете на приобретение таких устройств заложено около 1,5 миллиона гривен. Реальная себестоимость модели ниже, поэтому мужчина начал давить на производителя, чтобы тот искусственно завысил стоимость для выигрыша в тендере. Вместо этого он хотел присвоить себе разницу в цене.

Правоохранители сообщили экс-чиновнику о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции

Недавно журналисты Bihus.info обнародовали часть из прослушивания кабинета экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении земель в Киеве.

А чиновника "Киевзеленстроя" будут судить из-за растраты бюджетных средств на ремонте сквера в Шевченковском районе.