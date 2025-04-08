В Киеве разоблачили экс-чиновника на махинациях с устройствами для военных

В Киеве разоблачили махинации с устройствами для военных
Национальная полиция Украины разоблачила в Киеве экс-чиновника госучреждения, который осуществлял махинации с устройствами для военных. Он искусственно завышал стоимость оборудования для проведения тендеров.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 8 апреля.
Махинации с устройствами для военных
Экс-чиновник захотел получить "откат" от предпринимателя, который производил станции обнаружения беспилотников. Они были предназначены для боевых подразделений Нацполиции.
Сначала выяснил, что в бюджете на приобретение таких устройств заложено около 1,5 миллиона гривен. Реальная себестоимость модели ниже, поэтому мужчина начал давить на производителя, чтобы тот искусственно завысил стоимость для выигрыша в тендере. Вместо этого он хотел присвоить себе разницу в цене.
Правоохранители сообщили экс-чиновнику о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Недавно журналисты Bihus.info обнародовали часть из прослушивания кабинета экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении земель в Киеве.
А чиновника "Киевзеленстроя" будут судить из-за растраты бюджетных средств на ремонте сквера в Шевченковском районе.
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