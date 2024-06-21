В Киеве предприниматель завладел более 6,8 млн грн на ноутбуках для военных

Фигурант и сотрудник полиции. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве разоблачили предпринимателя на завладении более 6,8 млн грн государственных средств. Он продавал ноутбуки для военных по завышенной цене.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 21 июня.

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Ноутбуки для военных по завышенной цене

Одна из киевских воинских частей заключила договор с компанией по поставке IT-продукции о закупке 1 300 ноутбуков по цене более 38 миллионов гривен. Предприниматель решил нажиться и завысил цену. Он заявил, что это нужно якобы из-за установки операционной системы, которая не была установлена.

Задержанный фигурант и правоохранители. Фото: Нацполиция

"За фиктивное приобретение лицензионных ключей к операционным системам ноутбуков на счет 35-летнего злоумышленника было переведено более 6,8 миллионов гривен, которые последний в дальнейшем перевел в иностранную валюту и вывел за границу", — говорится в сообщении.

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении в завладении чужим имуществом и распоряжении, полученном преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 июня в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Также нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск. Покушение произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где пострадавший живет с женой.