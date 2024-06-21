У Києві підприємець заволодів понад 6,8 млн грн на ноутбуках для військових

Фігурант та працівниця поліції. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві викрили підприємця на заволодінні понад 6,8 млн грн державних коштів. Він продавав ноутбуки для військових за завищеною ціною.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 21 червня.

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Ноутбуки для військових за завищеною ціною

Одна з київських військових частин уклала договір із компанією з постачання IT-продукції про закупівлю 1300 ноутбуків за ціною понад 38 мільйонів гривень. Підприємець вирішив нажитися та завищив ціну. Він заявив, що це потрібно нібито через установку операційної системи, яка не була встановлена.

Затриманий фігурант та правоохоронці. Фото: Нацполіція

"За фіктивне придбання ліцензійних ключів до операційних систем ноутбуків на рахунок 35-річного зловмисника було переведено понад 6,8 мільйона гривень, які останній надалі перевів у іноземну валюту та вивів за кордон", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у заволодінні чужим майном та розпорядженні, одержаним злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 червня у Бучі Київської області невідомий сів у автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Також нападників на казахського журналіста Айдоса Садикова оголосили в міжнародний розшук. Замах стався 18 червня у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.