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Нападників на журналіста Садикова в Києві оголосили в міжнародний розшук — фото зловмисників

21 червня 2024 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Напад на журналіста в Києві Айдоса Садикова — фігурантів оголосили в міжнародний розшук
Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нападників на казахського журналіста Айдоса Садикова оголосили в міжнародний розшук. Замах стався 18 червня  у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у п'ятницю, 21 червня.

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Замах на Садикова

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом громадянам Республіки Казахстан повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у повідомленні.

Нападник на казахського журналіста Айдоса Садикова
Нападник на Айдоса Садикова. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, двоє чоловіків ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця. Фігуранти прибули в країну 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У Києві вони орендували квартиру та придбали автомобіль. Зловмисники певний час спостерігали за Садиковим, вивчаючи його маршрути. 

Автомобіль фігурантів, які скоїли замах на Айдоса Садикова
Автомобіль фігурантів. Фото: gp.gov.ua

У день замаху один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони втекли.

Нападник на Айдоса Садикова
Нападник на Айдоса Садикова. Фото: Нацполіція

Відомо, що територію України правопорушники покинули в день скоєння нападу. Вони перетнули кордон з Молдовою. Їх оголосили в міжнародний розшук.

Зброя зловмисників, які скоїли замах на Айдоса Садикова
Зброя зловмисників. Фото: Нацполіція 

"Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи — тримання під вартою. Слідство триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. До припаркованого на вулиці авто, в якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив.

Згодом стало відомо, що було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. За словами його дружини, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.

Наталія Садикова впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він уже прокоментував замах на Айдоса Садикова. За його словами, розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.

Київ
напад
стрілянина
поліція
Казахстан
прокуратура
підозра
розшук

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