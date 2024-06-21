Наруга над могилами військових у Києві — що загрожує зловмисниці

Жінка, яка вчинила наругу над могилами загиблих героїв. Фото: Київська міська прокуратура

Заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок заявила, що жінці, яка здійснила наругу над могилами загиблих українських воїнів, призначили судово-психіатричну експертизу. Рішення про подальшу долю порушниці ухвалюватимуть за результатами обстеження.

Про це Анна Страшок розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

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"Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру", — зазначила Страшок.

За її словами, якщо експертиза визнає жінку осудною, їй буде загрожувати сім років ув'язнення.

Також представниця Київської поліції додала, що ведеться розслідування за порушення статті Кримінального кодексу про наругу над могилою, однак через обставини злочину можуть змінити кваліфікацію на наругу над могилою з хуліганських спонукань.

Пошкодження могил загиблих героїв України в Києві

Нагадаємо, що в парку "Аскольдова могила" у Києві виявили пошкоджені могили загиблих воїнів ЗСУ: лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Пізніше дізналися, що акт вандалізму на могилах полеглих воїнів здійснила невідома жінка. Її дії зафіксували камери спостереження — позривала квіти з могил, поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки та пошкодила державний прапор України.

Невдовзі про затримання жінки повідомили у поліції.