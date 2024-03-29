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В Киеве разоблачили работника ТЦК, который ставил авто на военный учет и не передавал их ВСУ

29 марта 2024 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили работника ТЦК, который ставил авто на военный учет и не передавал их ВСУ
Правоохранители и задержанный работник ТЦК. Фото: kyiv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали работника территориального центра комплектования, который за денежное вознаграждение обещал по ускоренной процедуре поставить на воинский учет и изготовить соответствующие документы на два внедорожника, которые позволяли предпринимателю в дальнейшем продать их. В случае неполучения средств злоумышленник угрожал передать машины на нужды военных.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Следователи при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Киеве и при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили в коррупционной схеме работника территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов столицы.

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Правоохранители и задержанный работник ТЦК. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции отметили, согласно нормам действующего законодательства, транспортные средства, находящиеся в собственности предприятий на период действия военного положения, могут быть перерегистрированы только при условии их пребывания на воинском учете в региональном ТЦК СП. Фигурант наладил схему по выдаче соответствующих документов "клиентам" за денежное вознаграждение.

"Так во время встречи с предпринимателем, техник отдела воинского учета пообещал последнему повлиять на руководство районного ТЦК, и по ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника Volkswagen, которые предприниматель намеревался продать. Такую услугу он оценил в 900 долларов США. В случае не получения средств, злоумышленник угрожал передать машины на нужды военных", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды. У него изъяли 900 долларов, которые ему передал "клиент".

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Изъятые деньги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи объявили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. За совершенное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, в Киеве разоблачили и задержали 28-летнюю жительницу столицы, организовавшую сбыт наркотиков. В ходе обысков были изъяты психотропы экстези и "Альфа-PVP". Наркодилерцы выдвинули подозрение, и ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в многоэтажке на Дарницком районе Киева произошло убийство. Там мужчина зарезал своего соседа.

Киев
деньги
автомобиль
предприниматели
ТЦК и СП

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