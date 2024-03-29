У Києві викрили працівника ТЦК, який ставив авто на військовий облік та не передавав їх до ЗСУ

Правоохоронці та затриманий працівник ТЦК. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві затримали працівника територіального центру комплектування, який за грошову винагороду обіцяв за прискореною процедурою поставити на військовий облік та виготовити відповідні документи на два позашляховики, які давали змогу підприємцю надалі продати їх. У разі не отримання коштів, зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Слідчі за оперативного супроводження працівників управління стратегічних розслідувань у Києві та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили у корупційній схемі працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів столиці.

Правоохоронці та затриманий працівник ТЦК. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У поліції зазначили, згідно з нормами чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку у регіональному ТЦК СП. Фігурант налагодив схему з видачі відповідних документів "клієнтам" за грошову винагороду.

"Так під час зустрічі із підприємцем, технік відділу військового обліку пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК, та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховика "Volkswagen", який підприємець мав намір продати. Таку послугу він оцінив у дев’ятсот доларів США. У разі не отримання коштів, зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. У нього вилучили 900 доларів, які йому передав "клієнт".

Вилучені гроші. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчі оголосили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрили та затримали 28-річну жительку столиці, яка організувала збут наркотиків. Під час обшуків було вилучено психотропи екстезі та "Альфа-PVP". Наркодилерці висунули підозру, і їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у багатоповерхівці на Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Там чоловік зарізав свого сусіда.