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В Киеве разоблачили мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам

27 декабря 2023 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам
Передача ключей. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве будут судить двух мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам. Они выдавали себя за законных владельцев.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Продажа чужих квартир

"Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины и 45-летней женщины по обвинению в незаконном завладении чужим имуществом и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, мошенники по предварительному сговору с другими соучастниками, которые выдавали себя за законных владельцев квартир, у частных нотариусов в Харькове удостоверили доверенности на право распоряжения двумя квартирами в Дарницком районе столицы.

В июне 2023 года на основании указанных поддельных доверенностей обвиняемые "продали" первую квартиру другой участнице преступления.

К тому же в июне этого года по аналогичной схеме фигуранты пытались "продать" вторую квартиру, однако их преступление разоблачил нотариус, который вызвал правоохранителей.

В прокуратуре рассказали, что на квартиру, которую правонарушители успели реализовать, наложен арест.

В настоящее время один из мошенников находится под стражей, а в отношении другой обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн. Она была внесена в ходе досудебного расследования.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".

Также мы писали, что в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно по меньшей мере о шести случаях.

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