В Киеве разоблачили мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам
В Киеве будут судить двух мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам. Они выдавали себя за законных владельцев.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Продажа чужих квартир
"Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины и 45-летней женщины по обвинению в незаконном завладении чужим имуществом и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По материалам следствия, мошенники по предварительному сговору с другими соучастниками, которые выдавали себя за законных владельцев квартир, у частных нотариусов в Харькове удостоверили доверенности на право распоряжения двумя квартирами в Дарницком районе столицы.
В июне 2023 года на основании указанных поддельных доверенностей обвиняемые "продали" первую квартиру другой участнице преступления.
К тому же в июне этого года по аналогичной схеме фигуранты пытались "продать" вторую квартиру, однако их преступление разоблачил нотариус, который вызвал правоохранителей.
В прокуратуре рассказали, что на квартиру, которую правонарушители успели реализовать, наложен арест.
В настоящее время один из мошенников находится под стражей, а в отношении другой обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн. Она была внесена в ходе досудебного расследования.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".
Также мы писали, что в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно по меньшей мере о шести случаях.
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