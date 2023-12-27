У Києві викрили шахраїв, які продавали чужі квартири за підробленими документами

Передача ключів. Фото: Pexels

У Києві судитимуть двох шахраїв, які продавали чужі квартири за підробленими документами. Вони видавали себе за законних власників.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Продаж чужих квартир

"Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка та 45-річної жінки за обвинуваченням у незаконному заволодінні чужим майном та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, шахраї за попередньою змовою з іншими співучасниками, які видавали себе за законних власників квартир, у приватних нотаріусів в Харкові посвідчили довіреності на право розпорядження двома квартирами у Дарницькому районі столиці.

У червні 2023 року на підставі вказаних підроблених довіреностей обвинувачені "продали" першу квартиру іншій співучасниці злочину.

До того ж у червні цього року за аналогічною схемою фігуранти намагалися "продати" другу квартиру, однак їх злочин викрив нотаріус, який викликав правоохоронців.

У прокуратурі розповіли, що на квартиру, яку правопорушники встигли реалізувати, накладено арешт.

Наразі один з шахраїв перебуває під вартою, а щодо іншої обвинуваченої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн. Вона була внесена під час досудового розслідування.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Матеріали досудового розслідування відносно інших осіб, причетних до вчинення злочину, виділено в окреме кримінальне провадження. Слідство триває", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, завербований ФСБ киянин отримав 15 років ув'язнення, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх по позиціях ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".

Також ми писали, що у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.