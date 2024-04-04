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В Киеве разоблачили мошенников, которые предлагали трудоустройство за границей

4 апреля 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили мошенников, которые предлагали трудоустройство за границей
Мошенники, предлагавшие трудоустройство за границей. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве разоблачили мошенников, которые предлагали трудоустройство за границей. От противоправных действий фигурантов пострадали по меньшей мере 40 граждан. Сумма убытков составляет 600 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 4 апреля.

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"Киберполицейские Киева совместно со следователями Днепровского управления столичной полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры пресекли деятельность организованной группы, которая занималась онлайн-мошенничеством под предлогом предоставления услуг по трудоустройству за рубежом", — говорится в сообщении.

Мужчина и две его знакомые распространяли объявления, в которых предлагали работу в Швеции. Во время разговора с заинтересованными гражданами аферисты предоставляли им информацию о рабочих местах за рубежом, процедуру получения первых документов для мигрантов, а также условия проживания и питания.

Соискатели работы должны были оплатить мошенникам за "услуги" средства в размере 3 тысячи гривен на территории Украины и 300 евро по приезду за границу якобы представителю агентства по трудоустройству.

После получения денег женщина показывала людям путь к хостелу для мигрантов. В дальнейшем фигуранты переставали выходить на связь с потерпевшими, так и не получавшими работы.

Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников. Они изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, компьютерную технику, документы и черновые записи.

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Переписка фигурантов с потерпевшей. Фото: t.me/gunpKyiv

Жителю столицы и его сообщнице следователи объявили подозрение в мошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, а его пособнице — круглосуточный домашний арест. Женщине, которая выдавала себя за представительницу агентства по трудоустройству, следователи объявили подозрение заочно", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления местонахождение подозреваемой, возможных сообщников фигурантов и полного круга потерпевших.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот
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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, житель Киева проведет год в тюрьме за то, что запускал фейерверки во время войны. Своими действиями он не только нарушил запрет, действующий в условиях военного положения, но и напугал местных.

Также в столице правоохранители разоблачили и задержали 30-летнего киевлянина, который сбывал наркотические вещества, а также незаконно хранил 67 разнокалиберных боеприпасов. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев
граница
работа
деньги
мошенничество

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