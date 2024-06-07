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Разоблачена схема незаконного присвоения имущества Киевгорстроя на сумму более 282 млн грн

7 июня 2024 16:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Прокуратура расследует дело по Киевгорстрою
Следственные действия сотрудников ДБР. Фото: Офис генпрокурора
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве владелец группы обществ и директор одного из этих обществ завладели имуществом Киевгорстроя. Злоумышленники присвоили недвижимостью на сумму более 282 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 7 июня.

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Пытались завладеть недвижимостью

Следствию стало известно, что владелец группы обществ организовал схему завладения недвижимостью ЧАО "ХК "Киевгорстрой". К сделке подозреваемый привлек директора одного из обществ, а также должностных лиц налоговой службы и банковского учреждения.

Сначала без ведома застройщика по поддельным документам собственник и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам.

Сотрудники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом. Таким образом подозреваемые завладели недвижимостью, принадлежавшей ЧАО, более чем на 282 млн грн.

Организатору сделки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 282,6 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании мер для других подозреваемых.

прокуратура
Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в вымогательстве взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.

В Броварах Киевской области прокуратура требует вернуть громаде участок земли вдоль реки Десна. Ее стоимость составляет более 140 млн гривен.

кража
Киев
прокуратура
коррупция
ГБР
деньги
преступление

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