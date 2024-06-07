Прокуратура расследует дело по Киевгорстрою

Разоблачена схема незаконного присвоения имущества Киевгорстроя на сумму более 282 млн грн
В Киеве владелец группы обществ и директор одного из этих обществ завладели имуществом Киевгорстроя. Злоумышленники присвоили недвижимостью на сумму более 282 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 7 июня.
Пытались завладеть недвижимостью
Следствию стало известно, что владелец группы обществ организовал схему завладения недвижимостью ЧАО "ХК "Киевгорстрой". К сделке подозреваемый привлек директора одного из обществ, а также должностных лиц налоговой службы и банковского учреждения.
Сначала без ведома застройщика по поддельным документам собственник и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам.
Сотрудники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом. Таким образом подозреваемые завладели недвижимостью, принадлежавшей ЧАО, более чем на 282 млн грн.
Организатору сделки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 282,6 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании мер для других подозреваемых.
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