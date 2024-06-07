Прокуратура розслідує справу по Київміськбуду

Слідчі дії співробітників ДБР. Фото: Офіс генпрокурора

У Києві власник групи товариств та директор одного з цих товариств заволоділи майном Київміськбуду. Зловмисники привласнили нерухомістю на суму понад 282 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 7 червня.

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Слідству стало відомо, що власник групи товариств організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ "ХК "Київміськбуд". До оборудки підозрюваний залучив директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.

Спершу без відома забудовника за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а надалі продали ці права підконтрольним особам.

Співробітники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном. Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ, на понад 282 млн грн.

Організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних.

Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

У Броварах Київської області прокуратура вимагає повернути громаді ділянку землі вздовж річки Десна. Її вартість становить понад 140 млн гривень.