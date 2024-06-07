Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Викрито схему незаконного привласнення майна Київміськбуду на суму понад 282 млн грн arrow

Викрито схему незаконного привласнення майна Київміськбуду на суму понад 282 млн грн

7 червня 2024 16:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Прокуратура розслідує справу по Київміськбуду
Слідчі дії співробітників ДБР. Фото: Офіс генпрокурора
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві власник групи товариств та директор одного з цих товариств заволоділи майном Київміськбуду. Зловмисники привласнили нерухомістю на суму понад 282 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Намагалися заволодіти нерухомістю

Слідству стало відомо, що власник групи товариств організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ "ХК "Київміськбуд". До оборудки підозрюваний залучив директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.

Спершу без відома забудовника за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а надалі продали ці права підконтрольним особам.

Співробітники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном. Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ, на понад 282 млн грн.   

Організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних.

прокуратура
Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

У Броварах Київської області прокуратура вимагає повернути громаді ділянку землі вздовж річки Десна. Її вартість становить понад 140 млн гривень.

крадіжка
Київ
прокуратура
корупція
ДБР
гроші
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна