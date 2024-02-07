В Киеве разоблачили схему поставки наркотиков в СИЗО
Правоохранители разоблачили мужчину, который, находясь под стражей, организовал поставки наркотических веществ в киевское СИЗО. Ежемесячный оборот такой схемы составлял 200 тыс. гривен.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 7 февраля.
Схема поставки наркотиков в СИЗО
"По данным следствия, неоднократно судимый мужчина, находясь под стражей, организовал наркотрафик в изолятор", — говорится в сообщении.
Для этого он привлек еще двух подельников, которые также находятся в СИЗО.
Известно, что за формирование так называемых заказов отвечали трое жителей Киева и передавали наркотические средства — делали это по почте, тщательно скрывая запрещенные вещества среди пищевых продуктов или средств гигиены.
Отмечается, что после попадания на территорию Киевского СИЗО "упаковки" распространяли среди других заключенных, а полученные деньги делили между всеми участниками схемы. Ежемесячная прибыль составляла более 200 тыс. гривен.
Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли телефоны, заметки, наркотические и психотропные вещества — шести членам группировки сообщили о подозрении.
Напомним, в Киеве разоблачили группу лиц, которая наладила в столице международный канал поставки наркотиков. Фигурантов дела задержали, стоимость изъятых веществ составляет около 30 млн гривен.
Также мы писали, что в Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества в сентябре прошлого года. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.
Читайте Новини.LIVE!