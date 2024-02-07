В Киеве разоблачили схему поставки наркотиков в СИЗО

Правоохранители в СИЗО. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители разоблачили мужчину, который, находясь под стражей, организовал поставки наркотических веществ в киевское СИЗО. Ежемесячный оборот такой схемы составлял 200 тыс. гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 7 февраля.

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Схема поставки наркотиков в СИЗО

"По данным следствия, неоднократно судимый мужчина, находясь под стражей, организовал наркотрафик в изолятор", — говорится в сообщении.

Для этого он привлек еще двух подельников, которые также находятся в СИЗО.

Известно, что за формирование так называемых заказов отвечали трое жителей Киева и передавали наркотические средства — делали это по почте, тщательно скрывая запрещенные вещества среди пищевых продуктов или средств гигиены.

Обнаруженные наркотики. Фото: Офис Генпрокурора

Обнаруженные наркотики. Фото: Офис Генпрокурора

Отмечается, что после попадания на территорию Киевского СИЗО "упаковки" распространяли среди других заключенных, а полученные деньги делили между всеми участниками схемы. Ежемесячная прибыль составляла более 200 тыс. гривен.

Участники схемы. Фото: Офис Генпрокурора

Участники схемы. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли телефоны, заметки, наркотические и психотропные вещества — шести членам группировки сообщили о подозрении.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Киеве разоблачили группу лиц, которая наладила в столице международный канал поставки наркотиков. Фигурантов дела задержали, стоимость изъятых веществ составляет около 30 млн гривен.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества в сентябре прошлого года. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.