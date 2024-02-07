У Києві викрили схему постачання наркотиків до СІЗО
Правоохоронці викрили чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО. Щомісячний обіг такої схеми складав 200 тис. гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у середу, 7 лютого.
Схема постачання наркотиків до СІЗО
"За даними слідства, неодноразово судимий чоловік, перебуваючи під вартою, організував наркотрафік до ізолятора", — йдеться у повідомленні.
Для цього він залучив ще двох спільників, які також перебувають в СІЗО.
Відомо, що за формування так званих "замовлень" відповідали троє мешканців Києва та передавали наркотичні засоби — робили це поштою, ретельно ховаючи заборонені речовини серед харчових продуктів чи засобів гігієни.
Зазначається, що після потрапляння на територію Київського СІЗО "пакунки" розповсюджували серед інших ув'язнених, а отримані гроші ділили між всіма учасниками схеми. Щомісячний прибуток складав понад 200 тис. гривень.
Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили телефони, нотатки, наркотичні та психотропні речовини — шести членам угруповання повідомили про підозру.
Нагадаємо, у Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 млн гривень.
Також ми писали, що у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.
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