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У Києві викрили схему постачання наркотиків до СІЗО

7 лютого 2024 19:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві викрили схему постачання наркотиків до СІЗО
Правоохоронці в СІЗО. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці викрили чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО. Щомісячний обіг такої схеми складав 200 тис. гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у середу, 7 лютого.

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Схема постачання наркотиків до СІЗО

"За даними слідства, неодноразово судимий чоловік, перебуваючи під вартою, організував наркотрафік до ізолятора", — йдеться у повідомленні.

Для цього він залучив ще двох спільників, які також перебувають в СІЗО.

Відомо, що за формування так званих "замовлень" відповідали троє мешканців Києва та передавали наркотичні засоби — робили це поштою, ретельно ховаючи заборонені речовини серед харчових продуктів чи засобів гігієни. 

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Виявлені наркотики. Фото: Офіс Генпрокурора
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Виявлені наркотики. Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що після потрапляння на територію Київського СІЗО "пакунки" розповсюджували серед інших ув'язнених, а отримані гроші ділили між всіма учасниками схеми. Щомісячний прибуток складав понад 200 тис. гривень.

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Учасники схеми. Фото: Офіс Генпрокурора
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Учасники схеми. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили телефони, нотатки, наркотичні та психотропні речовини — шести членам угруповання повідомили про підозру.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 млн гривень. 

Також ми писали, що у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.

наркотики
наркоторгівля
СІЗО
ув'язнені
постачання

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