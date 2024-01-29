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В Киеве разоблачили женщину, которая за деньги обещала переселенцам помощь в получении квартиры

29 января 2024 08:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили женщину, которая за деньги обещала переселенцам помощь в получении квартиры
Правоохранители и деньги фигурантки. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве разоблачили женщину, которая обещала помочь переселенке из Луганской области получить социальное жилье. Свои "услуги" она оценила в 6000 долларов.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"Следователи Шевченковского управления полиции при оперативном сопровождении СБУ разоблачили 48-летнюю киевлянку в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА о получении жилья от государства внутренне перемещенному лицу", — говорится в сообщении.

К злоумышленнице за помощью обратилась переселенка из Луганской области. Жительница Киева пообещала ей повлиять на служащих городской администрации, чтобы она смогла получить временное жилье по социальной целевой программе. Свои "услуги" она оценила в 6000 долларов.

Правоохранители задержали женщину при передаче ей части средств.

Как наказали злоумышленницу

Фигурантке объявили подозрение за злоупотребление влиянием. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества в сентябре прошлого года. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.

Также мы писали, что столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.

Киев
квартиры
полиция
Луганская область
переселенцы

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