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У Києві викрили жінку, яка за гроші обіцяла допомогти переселенцям отримати квартиру

29 січня 2024 08:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві викрили жінку, яка за гроші обіцяла допомогти переселенцям отримати квартиру
Правоохоронці та гроші фігурантки. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили жінку, яка обіцяла допомогти переселенці з Луганської області отримати соціальне житло. Свої "послуги" вона оцінила у 6000 доларів.

Про це повідомляє поліція Києва.

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"Слідчі Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження СБУ викрили 48-річну киянку в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА щодо отримання житла від держави внутрішньо переміщеній особі", — йдеться у повідомленні.

До зловмисниці за допомогою звернулась переселенка з Луганської області. Мешканка Києва пообіцяла їй вплинути на службовців міської адміністрації, щоб вона змогла отримати тимчасове житло за соціальною цільовою програмою. Свої "послуги" вона оцінила у 6000 доларів.

Правоохоронці затримали жінку під час передачі їй частини коштів. 

Як покарали зловмисницю

Фігурантці оголосили підозру за зловживання впливом. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.

Також ми писали, що столичні правоохоронці у співпраці з Шевченківською окружною прокуратурою викрили чиновника Центральної випробувальної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання грошей.

Київ
квартири
поліція
Луганська область
переселенці

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